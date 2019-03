Dulce María confiesa porque un exintegrante de RBD no está invitado a su boda

Dulce María emocionó a todos sus seguidores cuando dio a conocer su compromiso con el productor de cine Paco Álvarez, en enero de este año.

Sin embargo, un impacto ha generado que su excompañero en el grupo musical RBD, Alfonso Herrera, no esté invitado a su boda.

La famosa contó, durante la transmisión del programa "Sale el sol", que todos sus compañeros de la agrupación mexicana estarán invitados al evento, excepto uno.

Al preguntarle el motivo, ella confesó que se debe a un acuerdo que hizo con su pareja, donde se prometieron que ningún ex-novio asistiría a la celebración.

"A mis ex novios no, o sea, bueno me refiero a que ningún ex novio y ahí (RBD) hay un ex novio mío entonces, probablemente. Tampoco él me invitó a su boda, pero pues por respeto a todo a su familia y a mí, y ningún ex novio ni ex novia estarán presentes, pero todos los demás pues claro que sí", dijo la cantante.