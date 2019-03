FOTOS. Fernanda Castillo sube varias libras para su nueva película y así luce

Fernanda Castillo compartió con sus fans en sus redes sociales el impresionante cambio de look que le requirió su nuevo personaje.

La actriz mexicana dejó en shock a muchos tras revelar que aparecerá con varios kilos de más en la cinta "Dulce Familia".

"Ella es ‘Tami’, la mujer en la que me convertí para @dulcefamiliamx. Ella es una mujer exitosa, sin complejos y feliz hasta que su familia la obliga a ver que su cuerpo no encaja en los 'estandares de belleza de la sociedad actual"".

En este filme, Castillo dará vida a la exitosa pastelera Tamara Trujillos, la tierna hija de Verónica Trujillos, personaje que interpretará Florinda Meza.

"Interpretar a ‘Tami’ me invitó a mirarme y a quererme desde otro sitio, a celebrar quien soy y cómo me veo cada día de mi vida”, expresó la actriz de 36 años.

La nueva comedia mexicana abordará temas como la "gordofobia", las dietas extremas, los tratamientos invasivos y la presión que tienen las mujeres por conseguir el "cuerpo ideal" y lucir perfectas.

#Farandulazo Florinda Meza vuelve al mundo de la actuación en la pantalla grande, a través de la película “Dulce familia”, en la que actúa al lado de Fernanda del Castillo, Regina Blandón y Vadhir Derbez. https://t.co/xDWJz4fscZ pic.twitter.com/E7vMcEdbN7 — Raúl Brindis (@raulbrindis) February 28, 2019

Más detalles

En julio del año pasado, Castillo confesó que aumentó casi 30 libras para su nuevo filme, teniendo consecuencias poco favorables, además de que considera su cuerpo como una herramienta para sus personajes y que si no lo hacía se iba a sentir mal consigo misma.

"Tuve que aumentar de peso muy rápido. Me sentía muy cansada, me empezaron a doler las rodillas del sobrepeso. No estaba acostumbrada a muchos alimentos, entonces no me sentía muy bien y ahora me toca además bajarlos", expresó la actriz a MezcalTV.

La película Dulce Familia se estrenará en las salas de cine mexicanas el próximo 10 de mayo y además de contar con la participación de Castillo, el reparto lo completan Meza, Vadhir Derbez, Regina Blandón y Paz Bascuñán.

Esta cinta desde ya se anticipa como el nuevo fenómeno del cine mexicano, de la mano de los creadores de los éxitos de taquilla "Hazlo como hombre", "Ya veremos" y "Mujer sin filtro".