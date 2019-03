FOTOS. Andrea Legarreta presume cuerpazo en bikini al estilo de Yanet García

Andrea Legarreta pasó unos días en República Dominicana y dejó ver sus atributos físicos en la playa, robando suspiros en Instagram.

La conductora del programa "Hoy" se encuentra en ese país debido a una emisión especial del programa; así que aprovechó la ocasión para posar a la orilla del mar.

En las imágenes que compartió en su cuenta oficial la red sociales aparece posando en un diminuto bikini de dos piezas con el cual deja ver parte de su tonificada figura.

"Ni modo… Tocó trabajar en el paraíso… #AlguienTeníaQueHacerlo 👙🌴☀️💛🙌🏻 #republicadominicana ❤️💙🇩🇴", escribió.

Los seguidores no dudaron en señalar que se dejó captar al estilo de Yanet García, quien es popularmente conocida por candentes fotos presumiendo sus atributos.

Las fotografías han superado los cincuenta mil “Me Gusta” en esta red social y han recibido todo tipo de mensajes, desde buenos deseos, piropos y halagos un poco subidos de tono.

Pues a pesar de ser madre de dos hermosas niñas su cuerpo luce de infarto.

"Una sirena bien hermosa 😘"

"😘😍🌹🌷😋💚😛❤️ aaaaay chiquitita @andrealegarreta que preciosidad de mujer.

"Hermosísima. 😘😛😋😍😘"

"¿Quién pudiera estar allí a tu lado Andreita? 😍😍😍 Me quedé sin palabras…"

"¡Espectacular! Cada día te ves mejor 😉"

"Bella sonriente amigable eres el toque perfecto del programa saludos"

Fueron algunos de los comentarios que recibió Andrea en sus sexys fotografías.

Hereda el talento

Mía Rubín mostró su capacidad vocal con una interpretación de la canción "Break Up With Your Girlfriend, I´m Bored" de Ariana Grande y sus padres no dudaron en mostrar su orgullo.

A través de sus cuentas de Instagram, la presentadora y Erik Rubín compartieron la grabación en la que su primogénita interpreta el tema para el cual se necesita un amplio rango vocal.

“Papá orgulloso”, escribió el integrante de Timbiriche.

Por su parte, la también actriz envió un mensaje de agradecimiento a sus fans por apoyar los proyectos de sus hijas Mía y Nina, a quienes aseguró que el público ha querido desde que eran unas bebés.

Con información de Publinews México