Por fin Fernando del Solar revela por qué se salió del programa "Hoy"

En junio, Fernando del Solar presentó su renuncia al programa "Hoy", a tan solo tres meses de haberse incorporado al proyecto.

La noticia fue confirmada por las publicaciones de sus compañeros y el mensaje de despedida que publicó el conductor.

Muchas especulaciones circularon entorno a esta tajante decisión, mientras que él solo dijo que era porque su ciclo ahí había acabado.

Medios mexicanos sacaron a la luz que recibía maltratos de sus compañeras del matutino, Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Andrea y Galilea son las que deciden quién se va o se queda en "Hoy" Todo parece indicar que la productora Magda Rodríguez ha perdido el control y se deja llevar por lo que las dos conductoras dicen o hacen.

Cuando varios pensaban que el tema estaba cerrado, el conductor sorprendió a sus seguidores y habló de más.

¿Tuvieron la culpa

En una entrevista radial, le cuestionaron sobre si su salida se debió a terceras personas o si no le había gustado la etapa en la que estuvo.

"Fueron tres meses cuando hablamos con Magda, a quien le agradezco muchísimo, porque después de todo lo que pasamos no era fácil contratarme, ya que podían decir: ‘A ver si este no se nos petatea al aire’. En pocas palabras, yo le dije que me comprometía solo este tiempo, era para ponerme a prueba, ver si tenía la disposición, las ganas, quería ver si estaba listo", contó.

Según confesó fue muy "padre" formar parte de ese equipo y comentó que se lleva una grata experiencia en el tiempo que estuvo en el matutino.

También reveló que tras su llegada tenía que adaptarse pero que no sintió que ocupaba un lugar en el programa, ante esta situación no pudo congeniar con las conductoras y decidió retirarse del proyecto.

“Andrea Legarreta y Galilea Montijo son unas excelentes conductoras, de hecho, la amistad que hice con el Negro Araiza fue increíble y hasta el día de hoy nos chateamos, nos vamos a comer, como en todo grupo de trabajo hay personas más afines y menos afines, ellas tienen su personalidad, su carácter, es su programa, yo soy el que estaba llegando, el que tenía que adaptarse, yo no me sentí en mi lugar, si no me siento así no puedo ser creativo, no puedo explotar”, ahondó.