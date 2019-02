El actor mexicano que pasó de ser galán de novelas a conductor de Uber y Salvavidas

View this post on Instagram

Disfrutando esta nueva etapa @VB Que me hace valorar que un segundo nos puede cambiar la vida #SalvandoVidas Estoy orgulloso de tomarme este tiempo para regresar algo de lo que la gente me ha dado y estoy completamente agradecido por esta oportunidad de aprender algo nuevo en mi vida dejando atrás los Egos y muchas banalidades, que nos pueden impedir ,para Disfrutar la Vida !!! Saludos buen día bye