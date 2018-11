Michelle Vieth revela que una famosa actriz abortó un hijo de su ex Héctor Soberón

Michelle Vieth prepara un documental con el que pretende ayudar a jóvenes que han enfrentado el ciberbullying, y en donde hablará de sus secretos más íntimos.

La actriz hablará sobre el capítulo más polémico de su vida: el video sexual que se filtró y que asegura fue culpa de Héctor Soberón, su exesposo.

Durante una entrevista a Ventaneando, adelantó que a través de un documental quiere poner punto final a la situación que la ha perseguido durante varios años.

"Quiero darle punto final compartiendo mi historia y obviamente es un proceso que no tiene fin, un proceso diario", expresó.

Michelle Vieth y Héctor Soberón / Foto: Twitter

Expresó que está cansada de explicar lo ocurrido cada vez que el tema sale a relucir. "Dije ya basta, no puedo ir de uno por uno explicándoles a cada quién qué pasó".

Ella está consciente que este suceso la acompañará por siempre.

Lo que pocos saben

Según confesó, cuando inició su relación con Soberón, ella tenía 16 años y él más de 30, entonces descubrió que el actor mantenía al mismo tiempo una relación con Grettell Valdez.

También hizo una íntima revelación al ventilar que Valdez abortó un hijo a petición de su ex.

"Yo me enteré que Héctor vivía con Grettell Valdez, yo no estaba de acuerdo en que Grettell siguiera viviendo con él, aunque él llegó varias veces a decirme: ‘es que me tiene amenazado, si yo la dejo va a salir a los medios a decir que yo la hice abortar un hijo de nosotros'", dijo.

Foto: AFP

El documental se estrenará a principios de diciembre en las plataformas digitales de la actriz, quien también se pronunció a favor de promover una ley que prohíba la publicación de estos contenidos.