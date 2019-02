VIDEO. Actriz "obliga" a Diego Boneta a besarla en la boca y las fans la hacen pedazos

Hace unos días se realizó la gala del Festival de Viña del Mar, en Chile, a donde asistieron varios famosos, entre ellos Diego Boneta.

El actor se hizo famoso en ese país gracias a que interpretó el papel de Luis Miguel en la serie biográfica del cantante, transmitida en Netflix.

Los invitados desfilaron por la alfombra roja del evento, mientras la actriz Daniela Palavecino estaba realizando entrevistas junto al resto de los periodistas.

Instagram

La chilena hizo pasar a Boneta por un momento incómodo, cuando le contó una tradición del festival y lo "obligó" a darle un beso en la boca.

"Te ves guapísima, me vas a poner del color de tu vestido", dice él entre risas luego de que ella se presentara como 'Lucerito' en tono de broma.

De esta forma y de manera irreverente, Palavecino le dice a Boneta: "Aquí tenemos una tradición: los animadores con la animadoras, cada noche, como cábala se dan un beso en la boca. ¿Sabías de eso?".

"No. ¿Eso es cierto?", le responde con incredulidad. "Es muy cierto, yo no miento. Y a mí me encantaría recrear esa situación, ¿tú estás dispuesto?", dice ella.

"Si es una tradición, es algo que no se puede no hacer, ¿no?", expresa el mexicano.

Y de esta forma, la actriz le toma el cuello a Boneta y lo besa apasionadamente. El artista mantuvo en todo momento sus ojos abiertos y una evidente incomodidad. Cuando termina el video, la actriz sonríe a la cámara con asombro.

Las reacciones

El video fue publicado por ella misma en las redes sociales, y ha causado gran controversia porque mientras hay algunas que la tratan de "ídola" por besarlo, otras aseguran que su actuar se trata de abuso sexual.

Los usuarios no tardaron en reaccionar, y el nombre de Palavecino se convirtió rápidamente en trending topic.

Posteriormente la actriz bloqueó los comentarios en su cuenta de Instagram.

"Ahora resulta que un tipo guapo como Diego está obligado a darle besos en la boca a cualquier mina 'famosa'? ¿Qué onda las minas? Lo único que generan, es dejarnos mal. Respétense. Mal ahí Daniela Palavecino #viña2019".

"Se vio tan incómodo el acoso a Diego"

"Me da vergüenza ajena lo que hizo Daniela con Diego"

Daniela Palavecino encuentro repugnante tu actitud de obligar a Diego Boneta por un beso, claramente se ve lo incómodo en el vídeo publicaste. Me repugna el ver que digan “ídola” “te pasaste” cuando él no quería. NO NORMALICEN ESO GENTE. #PartyChilensisFtViña2019 — fer🌙 (@wang_pxppy) February 25, 2019

Veo que no soy la única que le cargo la actitud de Daniela Palavecino con Diego Boneta. Eso de tirarse a darle un beso es de muy mal gusto. Esto no pasa en otros paises y por qué aquí si?😰😰😰 — Sierra (@chinix0) February 25, 2019

Ante las críticas, la protagonista de "Casa de Muñecos" conversó con el medio La Cuarta para dar más detalles de lo sucedido.

"Lo que pasa es que la Gala es un ambiente donde hay mucho show. Donde todo el mundo está súper dispuesto a armar situaciones y los dos somos actores, así que todo fue súper fluido”, sostuvo.

Luego, se defendió afirmando que "de hecho, después comentamos y le dije ‘gracias por la buena onda’ y me dijo ‘gracias a ti, estuvo súper divertido’. Salió súper divertido y orgánico".