Las famosas que desafiaron todo y llegaron en pantalón a los Oscar 2019

Antes de ingresar al auditorio del teatro Dolby de Los Ángeles, las estrellas invitadas al Oscar 2019 recorrerán los 275 metros de distancia de la alfombra roja.

Las casas de moda más prestigiosas del mundo, así como los nuevos talentos del diseño, harán gala de su creatividad en las prendas elegidas por las estrellas nominadas. En esta nota podrás ver en vivo la llegada de los artistas.

Desde las 16:30 horas han podido seguir la transmisión en E!, con todos los detalles.

La alfombra roja es la oportunidad perfecta para los famosos para llamar la atención con sus atuendos, pero varias celebridades se llevaron todas las miradas al lucir cómodas detrás de un pantalón.

La cinta mexicana "Roma" y la británica "The Favourite", con 10 postulaciones cada un, son las más nominadas esta noche.

De ganar la obra de Alfonso Cuarón en la categoría Mejor película, se convertiría en la primera producción de habla hispana que logra el máximo reconocimiento de la Academia.

Además, la ceremonia también será especial porque, por primera vez en 30 años, no contará con un anfitrión.

Más de 40 celebridades han confirmado su participación para presentar trofeos.

Lady Gaga, Bette Midler y Jennifer Hudson se presentarán en el histórico escenario de los Oscar, al igual que la mítica banda de rock Queen junto con la estrella de "American Idol" Adam Lambert.

La estrella de tenis Serena Williams y el presentador de televisión Trevor Noah también aparecerán en el Teatro Dolby en Hollywood, en un intento por ampliar el atractivo del programa más allá de los amantes del cine.

A look at Jason Momoa, @chadwickboseman, Viggo Mortensen, @SamuelLJackson and @brielarson on the #Oscars red carpet pic.twitter.com/xgKv3ZkZd2

— The Academy (@TheAcademy) February 25, 2019