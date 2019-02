Glamour y elegancia caracterizaron a las celebridades ‘plus size’ en los Oscar

Los Oscar son los premios más esperados por los amantes del cine. Estos galardones son entregados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas a lo mejor de la pantalla grande y chica del último año. La ceremonia se celebró el domingo 24 de febrero en el Dolby Theather en Los Ángeles, California.

A este icónico evento asisten decenas de personalidades, quienes son nominados en alguna categoría o fueron invitados para presentar y entregar las estatuillas. Famosos de la talla de Bradley Cooper, Chris Evans, Jason Momoa, Amy Adams, Emma Stone y Glenn Close fueron algunos de los que asistieron a la 91ª edición de los Academy Awards.

