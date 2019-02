Lele Pons llega a la alfombra roja de los Grammy 2019 y las redes la atacan

Un nuevo capítulo de la historia musical se vuelve a escribir esta noche. Los premios Grammy 2019, los máximos galardones de la industria discográfica, celebra su 61 edición en el Staples Center, en Los Ángeles.

El hip-hop será el género con mayores posibilidades de llevarse uno de los trofeos de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación.

Los famosos ya comienzan a aparecer en la alfombra roja previo a la ceremonia principal, la rapera Eve, Rashida Jones, Saint Heart, entre otros fueron los primeros en llegar.

Una de ellas fue la celebridad Lele Pons, una Youtuber que ha cobrado mundial en los últimos meses. Ella acudió con un diminuto vestido con cola que mostrada su delgada figura.

Aunque para muchos fue una sorpresa que ella llegara, las redes no lo tomaron muy bien y la llenaron de críticas y duros comentarios.

LELE PONS ESTÁ EN LOS GRAMMY ME TIENEN QUE ESTAR CARGANDO

Ahora es cuando no esta nominada a nada, y eso espero.

no me puedo creer que lele pons este en los grammy, que tiene dos canciones señores #GRAMMYs

who the fuck invited lele pons torhe grammy’s

lele pons está en los grammy por favor que se aleje esa loca de taehyung, que entienda que el pibe no quiere pasarle su número ahre #TearItUpBTS #GRAMMYs @BTS_twt

yall… lele pons is at the grammy’s…#TearItUpBTS pic.twitter.com/xiKE3bh5XW

