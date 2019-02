Ariana Grande reveló la verdadera razón por la que no se presentará en los Grammy 2019

Después de ser criticada, Ariana Grande quiere que sus fans sepan el verdadero motivo por el que no se presentará en los Grammy 2019.

La cantante habló en sus redes sociales sobre su participación, aunque su imagen ha sido utilizada en las campañas publicitarias del evento.

En su publicación desmintió la versión de uno de los productores de la entrega de premios quien aseguró que era "demasiado tarde" para que ella pudiera "preparar algo adecuado" para el evento.

i offered 3 different songs. it’s about collaboration. it’s about feeling supported. it’s about art and honesty. not politics. not doing favors or playing games. it’s just a game y’all.. and i’m sorry but that’s not what music is to me.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) February 7, 2019