Así fue la llamada telefónica entre Donald Trump y Juan Guaidó

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, sostuvieron este miércoles una llamada telefónica en la que el líder norteamericano le expresó a su par sudamericano su total respaldo.

“El presidente Donald Trump habló hoy el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para felicitarlo por su histórica asunción a la presidencia y para reforzar su firme apoyo a la lucha de Venezuela para recuperar su democracia”, informó la Casa Blanca en un comunicado.

Ambos “acordaron mantener una comunicación regular para respaldar el camino de Venezuela hacia la estabilidad y para reconstruir la relación bilateral entre Estados Unidos y Venezuela”, añadió el texto.

Desde Caracas, Guaidó dijo este miércoles haber recibido “completo respaldo” de Trump en la llamada previa a las manifestaciones convocadas para exigir a los militares que desconozcan a Maduro.

“Agradezco la llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (…), quien reiteró completo respaldo a nuestra labor democrática, compromiso con la ayuda humanitaria y reconocimiento de su administración a nuestra presidencia encargada”, tuiteó Guaidó poco antes que la Casa Blanca informara de la conversación.

Guaidó, jefe del Parlamento de mayoría opositora, se autojuramentó el pasado 23 de enero, luego de que el Legislativo declarara al presidente Nicolás Maduro “usurpador” por iniciar un segundo mandato considerado por parte de la comunidad internacional como ilegítimo.

Más temprano, sin hacer referencia a una conversación telefónica con Guaidó, Trump dijo en Twitter que Maduro estaría dispuesto a negociar con la oposición tras las sanciones impuestas por Washington a la petrolera estatal PDVSA, prácticamente la única fuente de ingresos del país sudamericano.

“Maduro dispuesto a negociar con la oposición en Venezuela después de las sanciones de Estados Unidos y el corte de ingresos petroleros”, apuntó.

“Guaidó está siendo atacado por la Corte Suprema de Venezuela. Se espera una protesta masiva hoy. Los estadounidenses no deben viajar a Venezuela hasta nuevo aviso”, agregó el presidente estadounidense.

Maduro willing to negotiate with opposition in Venezuela following U.S. sanctions and the cutting off of oil revenues. Guaido is being targeted by Venezuelan Supreme Court. Massive protest expected today. Americans should not travel to Venezuela until further notice.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2019