FOTO: Conoce a los peor vestidos de los Grammy 2018

Los premios Grammy siempre dan para muchas aventuras y locuras sobre la alfombra roja porque, lejos de marcar estilo, lo que buscan es chocar y llamar la atención.

Muchas lo consiguen con looks alucinantes, pero otras se han pasado de llamativo y se presentaron con estilismos dignos de un carnaval.

Estas son las peor vestidas de la ceremonia de este año.

Decepción total

Katie Holmes

El vestido de Zac Posen de color negro es una de sus peores apariciones coronada por unas sandalias complicadas de lucir.

Katie Holmes / Foto: AFP

Pink

Las plumas han sido el elemento elegido por ella para decorar el Armani Privé, un diseño cuajado en diferentes colores como el negro, rosa, azul klein y morado.

Pink / Foto: AFP

Heidi Klum

En esta ocasión se ha decantado por un diseño de encaje de color negro con transparencias infinitas, de nuevo poco elegante.

Heidi Klum / FOTO: AFP

Cardi Bi

El look no agradó a muchos y es que el vestido de color blanco firmado por Ashi Studio fue una verdadera fantasía. Los zapatos de encaje de Christian Louboutin y los joyones de Messika no se quedan atrás.

Cardi Bi / Foto: AFP

Cyndi Lauper

Llegó con un traje de chaqueta de color lila, el tono del año, con estampado de ángeles firmado por Moschino. Ella lo ha combinado con un top del mismo tono y unas mechas a juego.

Cindy Lauper / Foto: AFP

Joy Villa

La artista llegó con este vestido que llamó la atención por su mensaje antiaborto. En el bolso se leía la frase "Choose Life" ("Elige la vida").

Joy Villa / Foto: AFP

Patrick Starr

El maquillista y Youtuber llegó con vestido con un color muy llamativo, quizá esa era su intención.

Patrick Starr / Foto: AFP

Ava Max

La estrella eligió un atuendo similar al de Lauper, solo que esta vez en tono dorado y fucsia.