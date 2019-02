Bradley Cooper le pide romántico favor a Yalitza Aparicio

Durante el almuerzo previo a la ceremonia de los premios Oscar, los miembros del elenco de Roma tuvieron la oportunidad de conocer a otros nominados.

La interacción entre ellos fue amena, pero el momento que más llamó la atención en redes sociales, fue la fotografía de Yalitza Aparicio y Bradley Cooper, que se volvió viral en poco tiempo.

Yalitza Aparicio y Bradley Cooper compartieron un tierno momento.

Durante el evento Bradley Cooper se levantó de su asiento al percatarse de la presencia de Yalitza.

Se acercó a saludarla y mostrarle su admiración por su trabajo, con ayuda de la traductora que acompañaba a la actriz.

Además, aprovechó para pedirle un favor muy especial.

El actor le pidió a Yalitza que hablara por un momento con su esposa, la actriz Irina Shayk, quien no pudo asistir al almuerzo.

La actriz aceptó gustosa y platicó vía Facetime en español con Irina, de acuerdo con la agencia EFE.

Aparicio ha sido reconocida por su talento e incluso ha sido portada de importantes revistas, lo que hace pensar que probablemente sus ingresos aumentaron.

La nominada en la categoría como Mejor Actriz en los Premios Óscar reveló que lo único que ha conseguido es fama.

“Dinero, discúlpame si soy muy sincera, no lo tengo. Roma es un primer proyecto que tengo. He leído comentarios que mencionan eso, pero son cosas que no he dicho y por lo tanto no son verdad”, afirmó Yalitza.