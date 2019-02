Yalitza Aparicio revela cuáles han sido sus ganancias tras el gran éxito de “Roma”

Sin lugar a duda, la película “Roma” ha sobrepasado las expectativas. Yalitza Aparicio, como protagonista, ha conquistado al público con su gran interpretación en el filme.

Alfonso Cuarón logró que la fama de la actriz mexicana subiera como espuma. Aparicio ha sido reconocida por su talento e incluso ha sido portada de importantes revistas, lo que hace pensar que probablemente sus ingresos aumentaron.

Sin embargo, durante una entrevista, la joven dio a conocer que sus ganancia no son lo que parecen.

La nominada en la categoría como Mejor Actriz en los Premios Óscar reveló que lo único que ha conseguido es fama. “Dinero, discúlpame si soy muy sincera, no lo tengo. Roma es un primer proyecto que tengo. He leído comentarios que mencionan eso, pero son cosas que no he dicho y por lo tanto no son verdad”, afirmó Yalitza.

La actriz mexicana resaltó que su situación económica sigue siendo al misma y que lo único que ha logrado es ser el centro de atención y que su personalidad también sigue siendo la misma.

“Sigo manteniéndome como soy, con una sonrisa de nervios, porque es de nervios; y sencilla, porque no soy muy dada a cosas extravagantes, sigo con mis mismos gustos”, señaló la actriz indígena mexicana.

Además, la protagonista de “Roma” señaló: “Lo único que me ha sorprendido de todo esto, es saber cómo se manejan en el medio. A veces veo noticias falsas, que de mi boca no salieron”.

Más premios

Recientemente, la película dirigida por Alfonso Cuarón ganó un nuevo premio. La cinta logró triunfar en España como Mejor Película Iberoamericana en los premios Goya 2019.

En la edición número 33 de los Premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, se notó que la presencia femenina fue una de las cosas que marcó el recorrido de la gala.