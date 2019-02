FOTO. Andrea Legarreta causa furor al enseñar glúteo en el set de "Hoy"

Andrea Legarreta ha causado polémica en los últimas días, primero por sus declaraciones en un nuevo segmento del programa "Hoy" y segundo por mostrar de más.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de 47 años compartió una fotografía en donde presume una blusa asimétrica y un short que dejó ver parte de su glúteo.

"La blusa asimétrica de hoy… Encuéntrala con mi @almusdelatorre 🍁🍂", escribió.

Los ojos de los usuarios de inmediato se fueron para los atributos de la celebridad, unos le escribieron halagos y otros la criticaron.

"Eres una mujer guapa no deberías mostrar de más para que se fijen en ti no les des mal ejemplo a tus hijas"

"Tu solo sirves para enseñar las piernas ponte las pilas y cuando des un comentario de algo lo des con sabiduría"

"Hermosa que linda sonrisa y preciosas piernas"

"No necesitas hacer eso para demostrar tu belleza y sensualidad"

"¿Qué te está pansado?"

Las revelaciones

Pese a los rumores sobre la separación de Andrea y Erik Rubín, ellos demuestran que siguen siendo una de las parejas más solidas.

Poco se ha sabido de cómo comenzó la historia de amor entre la también actriz y el integrante de Timbiriche.

En la más reciente emisión del programa fue la misma conductora quien se animó a dar a conocer cómo fue que se enamoró de su esposo, así como varios datos curiosos acerca de su relación.

Según contó en la sección "A corazón abierto", lo conoció en una discoteca, donde de inmediato hicieron clic. De los dos, Erik fue el más aventado, pues esa misma noche el cantante se vio a futuro con ella y hasta con hijos:

"Llegamos a una discoteca unos amigos y yo. Veo a Rafael Villafañe, uno de los mejores amigos de Erik y está con él. Me grita y me dice: ‘Negra, ven, siéntate aquí’. Me dice: ‘¿cómo ves que este güey dice que vas a ser la madre de sus hijos?’. Entonces en el momento en el que yo me siento y mi brazo roza con su brazo, o sea, hizo que me olvidara de todo. Fue de ‘¡Ah, caray!’, sentí esta energía de piel chinita’. Entonces nos pusimos a platicar".

Instagram

Como notó que ella también sintió una enorme atracción por él, no se quedó con las ganas y le pidió su número telefónico. Esa misma noche le marcó para confesarle lo mucho que le gustó conocerla.