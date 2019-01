Revelan video comprometedor y una reacción de Thelma Fardína hacía Juan Darthés

El 11 de diciembre, Thelma Fardín presentó una denuncia de abuso sexual al actor Juan Darthés, apoyada del Colectivo de Actrices Argentinas.

Según la actriz, en 2007 el artista la violó cuando ella tenía 16 años y él 45. Esto sucedió en la gira de "Patito Feo" en Nicaragua.

El actor de origen brasileño habría abusado de ella una noche en el hotel donde se alojaba el elenco

Imágenes comprometedoras

Esta semana se hizo viral un video en el que aparece Thelma en una situación extraña y comprometedora.

Aunque no refleja la fecha en que sucedió, se puede ver que ocurrió durante las grabaciones de la telenovela argentina.

El material audiovisual muestra al actor al lado de Laura Esquivel, en un momento él la abraza y ella no duda en responder el gesto.

Detrás viene Thelma, a quien el usuario que subió el video le hace un acercamiento y hace notar un presunto cambio de gesto.

El video cuestiona la reacción de la argentina cuando Darthés abraza a Esquivel.

No le cree

Carla Lescano, la media hermana de Thelma salió a desmetirla señalando que no le cree y que ella tiene problemas psiquiátricos.

Las declaraciones de Lescano no quedaron ahí. La media hermana de la actriz dijo también que no es la primera vez que la intérprete acusa a alguien más de abuso sexual.

"Ella antes quiso exponer a una persona, a una pareja de mi mamá. Por esta misma mentira la persona le dijo a mi mamá: 'Yo te quiero mucho y te aprecio pero no voy a pasar por las mentiras de esta chica. Todo el tiempo ella trató de buscar una situación similar a la mía"".

Lescano reveló que el papá de la actriz abusó de ella por varios años y que eso provocó que la separaran de su madre y hermana.

"Cuando a mi me pasó de verdad yo pasé por 800 pericias médicas, me revisaron 20 médicos, me investigaron hasta las uñas del dedo gordo del pie, tengo un montón de pericias psicológicas, me hicieron cámara Gesell. Y ahora parece que la moda es salgo, digo: ‘Hola, me violaron hace 10 años’, y está buenísimo", señaló.