Villana de "Patito Feo" confirma los abusos y revela su terrible experiencia

Brenda Asnicar reveló, al igual que Thelma Fardín, los abusos y acosos a los que se enfrentaban cuando realzaron la telenovela "Patito Feo", y que fue transmitida por Disney Channel.

"Hubo un actor que me dijo que me quería desvirgar, un compañero de elenco, yo tenía 16 años y él 37. Lo terrible es que en ‘Patito Feo’ no fue una situación, sino un montón de actitudes constantes por parte de muchas personas”, comentó en "PH, Podemos Hablar".