Trump no conseguirá dinero para el muro y la verdad de Juan Gabriel, según el "Brujo Mayor"

Que hoy el fulgor y la prosperidad de un nuevo comienzo inunde sus hogares de amor, fe, y sobre todo mucha pero mucha salud. Enhorabuena que pasen un Feliz Año Nuevo en compañía de todos sus seres queridos. #SoyJuanGabriel #PorLosSiglos #ElDivoDeJuarez #MusicaMexicana #Mexico #2019 #AñoNuevo #AmorEterno