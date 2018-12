Yalitza Aparicio aparece en portada de Vogue México y su foto se hace viral

View this post on Instagram

Con mucha emoción y orgullo, #Vogue México revela su portada de #enero 2019: #YalitzaAparicio. [Descubre el video de portada en Instagram TV y el link de nuestra bio, para conocer su historia completa.] #YalitzaEnVogueMx #Vogue20 Producción: @PpsRivera Dirección y fotografía: @AleceMusic