FOTOS. Kim Kardashian y Kanye West se muestran subidos de tono en un balcón

No cabe duda que Kim Kardashian y Kanye West aprovechan cualquier momento o situación para demostrar que se sienten atraídos el uno por el otro.

Así lo han hecho saber en su más reciente aparición pública, cuando los paparazzis los captaron muy acaramelados en un momento de privacidad.

Kim & Kanye at the Faena House condo in Miami Beach, FL on January 4, 2019. pic.twitter.com/M6RovCe7sW

El cantante de 41 años y su esposa de 38 años, fueron vistos besándose, riéndose y manteniéndose muy cerca el uno del otro desde un balcón la tarde del viernes en Miami, Florida.

Justo en esta zona fue que el rapero le compró un condominio valorado en US$14 millones, sin duda una regalo nada despreciable.

Kim Kardashian plants a kiss on Kanye West at the $14m Miami condo he bought her https://t.co/2nr8TEr2GP pic.twitter.com/xQu1gfEohA

— FirstPressNG (@firstpressNg) January 4, 2019