Kanye West dice que ha sido "usado" en política

El rapero Kanye West, quien ha expresado abiertamente su apoyo al presidente Donald Trump, dijo este martes que se centrará en su música y su moda, estimando haber sido "usado" en el mundo de la política.

"Mis ojos ahora están bien abiertos y me doy cuenta de que fui usado para difundir mensajes en los que no creo", escribió West.

My eyes are now wide open and now realize I’ve been used to spread messages I don’t believe in. I am distancing myself from politics and completely focusing on being creative !!!

— ye (@kanyewest) October 30, 2018