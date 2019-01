Scott Disick es tachado de racista por una foto que publicó junto a su hija

Scott Disick fue atacado en las redes sociales luego de compartir una foto acompañado de su hija Penelope, mientras cenaban en un restaurante japonés.

En la imagen publicada en Instagram, se ve a la pequeña de seis años jalándose los ojos, actor que fue tachado de racista hacia la cultura asiática.

“La mejor primera cita de 2019”, publicó Disick.

Pocos minutos tenía la publicación y fue inundada por furiosos comentarios de sus seguidores.

“Soy asiático y eso fue racista”

“Ella debe haber visto a alguien hacerlo para pensar que está bien”

“Lo más seguro es que él le enseñó eso”

“Qué se puede esperar de él”

“La conducta inapropiada no es de la pequeña es del papá por permitirlo”

Una persona reprendió a la estrella de “Keeping Up With the Kardashians” por no educar a su hija sobre lo que se considera o no ofensivo para otras culturas.

Todos juntos

El viernes, Sofia Richie se unió a su novio, la ex Kourtney Kardashian, sus hijos, Kendall Jenner, Kim Kardashian, Kanye West y sus tres hijos en un viaje a Aspen, Colorado.

La semana pasada, justo antes de Navidad, Sofia, Scott , Kourtney y sus hijos se fueron de viaje a Cabo San Lucas, México.

Esa fue la primera vez que Sofia, quien ha salido con Disick por más de un año, fue fotografiada con Kourtney.

"Todos han aceptado a Sofia a este punto y ella ha podido llevarse bien y ser parte de las actividades familiares", le dijo una fuente a E! News

Paris Hilton, quien es amiga de Sofia y Kim, también se unió al viaje.