Alessandra Rosaldo habla la verdad de su relación con Eugenio Derbez

Pese a que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo es uno de los matrimonios sólidos y queridos en México, no ha podido evitar los chismes.

Desde hace unos meses han circulado los rumores de que relación peligra por terceras personas y que están pensando en el divorcio.

Y cómo varios usuarios afirmaron que cuando el rio suena es porque piedras lleva, la cantante decidió enfrentar la situación ante los medios.

La también actriz quizo que la prensa se enterara del estado de su relación amorosa por ella misma y no por las palabras malintencionadas.

Así respondió

Alessandra fue cuestionada por algunos reporteros, y cuando le preguntaron si ya estaba haciendo los trámites de divorcio, la guapa actriz se sinceró y dijo:

"¡Mira cómo inventan! No sé ni de qué me estás hablando. Que alguien comentó y entonces nos enojamos y entonces me pidió el divorcio. ¡Híjole! No, nada más lejano de la realidad. ¡Nada de eso sucedió!".

Quedó demostrado de que los famosos siguen tan enamorados como el primer día, y aunque con altibajos, han sabido llevar su relación sentimental.

Con las fotos que ambos comparten en sus redes sociales se ve cómo fortalecen su relación día a día acompañados la pequeña Aitana.

La tierna pareja lleva ya seis años junta, y desde que anunció sus nupcias se ganó el corazón de los mexicanos.

Su boda fue nombrada en 2012 como la "Boda del Año", pues además de la emotividad que rodeó al magno evento, acudieron reconocidas caras de la televisión como Carmen Armendáriz, Luis Mario Santoscoy, Lourdes Munguía, Rebecca Jones, entre otros.