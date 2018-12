Famoso vestido de la princesa Diana fue encontrado en una tienda de segunda mano

View this post on Instagram

08 July 1989: Princess Diana attends The Men's Singles match between Czech player Ivan Lendl and German player Boris Becker on the Centre Court at Wimbledon in London ■ 08 يوليو 1989: اﻷميرة ديانا تجلس في المقصورة الملكية لمشاهدة مباراة لكرة المضرب عن فئة الرجال بين اللاعب التشيكي آيفان ليندل واللاعب اﻷلماني بوريس بيكير في ملعب ويمبلدون بالعاصمة لندن