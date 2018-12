VIDEO. Ángela Ponce conmociona al desfilar en bikini en la preliminar de Miss Universo

Este jueves 13 de diciembre se está llevando a cabo la competencia preliminar del Miss Universo 2018, y que este año incluyó en sus filas a la primera mujer transgénero: Ángela Ponce.

Desde que se dio a conocer que la representante de España sería parte de la edición 67 del certamen de belleza que se realiza en Tailandia, su participación ha dado mucho de qué hablar.

Miles de personas han estado atentas a cada paso que da la competidora transgénero, otros se han dedicado a llenarla de mensajes negativos en las redes sociales.

Sin embargo, ella sigue deslumbrando en cada una de las actividades preliminares.

Después de impactar con su "National Costume", la española volvió a causar sensación en la competencia de traje de baño y vestido de noche.

Las puntuaciones del evento de la noche junto con una parte de la entrevista ayudarán a determinar los semifinalistas durante la transmisión.

La representante de España reveló cómo le fue en la entrevista personal con el jurado calificador, prueba que tuvo que pasar al igual que la Miss Perú, Romina Lozano, y todas las candidatas del certamen.

A través de una serie de videos que publicó en su Instagram Stories, se mostró confiada tras la cita con los encargados de evaluar a las participantes en el certamen y definir si pasan a la siguiente ronda.

"¡Hola! Bueno hoy por fin he hecho la entrevista con el jurado y me ha ido muy, muy, muy, muy bien. Yo he salido muy contenta, les he dicho todo lo que tenía que decir. He sido yo, el momento me permitió no ponerme nerviosa, lo he controlado bastante", manifestó inicialmente Ángela Ponce.