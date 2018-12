Miss Guatemala: "Me sentí extasiada que mi traje regional figurará en los favoritos de Miss Universo”

A pocos días de la gala final del Miss Universo, Mariana García, Miss Guatemala 2018 platicó con Publinews y enfatizó estar más que preparada para la última competencia.

Muy emocionada, pero al mismo tiempo muy nerviosa, la representante guatemalteca nos reveló más detalles de cómo han sido sus últimos días en Bangkok, Tailandia.

La entrevista

¿Te sientes preparada para gran final del evento?

Estoy más que lista. En los últimos meses he trabajado arduamente en mi preparación, lo cual me da mucha seguridad. Estoy muy emocionada, porque a pesar de que tengo tan solo 19 años, yo sé que haré un buen trabajo, como lo he estado demostrando en estos últimos días.

¿Qué pasó por tu mente cuando estabas desfilando con tu traje regional y qué opinión tienes de que hayas figurado dentro de las favoritas de Miss Universo?

Me sentí extasiada, no tengo palabras para explicarte la emoción que sentí en esos momentos. Guatemala está sonando y no solo por mi trabajo, sino también por el trabajo de varias personas que me han apoyado. Los diseñadores se lucieron con traje regional que me hicieron.

¿Qué tal la entrevista con los jueces?

Me fue súper bien. Ver las reacciones de las juezas me hizo sentir que había hecho un buen papel. El grupo de jueces, que solo son mujeres, pusieron un rostro de aprobación, eso fue un gran logro para mí.

Cuéntanos en general sobre tu experiencia en Miss Universo…

Las experiencias han sido diversas. La organización se esmera no solo en que trabajes, sino que también disfrutes de los lugares que se visitan. Además, el Miss Universo nos instruye para que seamos mujeres integrales; una niña puede soñar con ser una modelo de Victoria’s Secret, sin importar que sea una persona llenita, lo importante es lo de adentro.

Las mejores anécdotas hasta el momento…

He tenido la oportunidad de conocer a gente muy importante como la princesa de Tailandia y el Ministro de Turismo de Bangkok. Ambos son personas muy agradables.

Sueños por cumplir

¿Has sentido el apoyo de los guatemaltecos?

Si, desde el primer día que llegué al continente asiático. Llevo a los guatemaltecos en mi corazón, todos los días recibió mensajes de aliento y apoyo. Me da mucha alegría saber que cuento con el apoyo de mi gente.

¿Qué es lo más difícil que has experimentado durante el certamen?

Ha sido difícil mantener la dieta, porque la comida es muy deliciosa. Además me ha costado hacer ejercicio, porque apenas nos queda tiempo libre. Pero estoy muy confiada y segura de lo que estoy haciendo.

Si en tus manos estuviera elegir a la ganadora, ¿Quién sería?

No te podría decir, porque todas tenemos cualidades para ser reinas. Todas somos ganadoras. He tenido la oportunidad de compartir con las diferentes candidatas y no podría elegir a alguna en específico.

Hemos visto que tienes muy buena relación con Miss España, ¿Qué nos podrías contar de ella?

Es muy buena. Ella es una persona muy dulce. Me recuerda a mi hermana mayor, hasta son del mismo signo zodiacal. Ángela es una mujer completa, me molesta como la critican, porque no se han tomado el tiempo de conocerla.