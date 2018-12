En un entallado vestido, Ángela Ponce deslumbra con su "National Costume"

View this post on Instagram

Nihao everyone! MEISU QIN, Proudly representing: 🇨🇳CHINA's Traditional Opera Princess🇨🇳 Ps. The "Mask On Mask Off" Strategy is a Chinese traditional one called the #Bianlian #变脸😘😘😘 I hope everyone enjoy my performance!!! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼