Juan Darthés es internado de emergencia luego de la denuncia de abuso sexual

En una conferencia de prensa y acompañada del "Colectivo de Actrices Argentinas", Thelma Fardín denunció públicamente al actor Juan Darthés por haber abusado de ella.

Los famosos coincidieron cuando participaron en la telenovela infantil "Patito Feo", que fue vista en varios países del mundo gracias a Disney Channel.

Con un video que conmovió a Latinoamérica, la actriz cuenta que cuando tenía 16 años el actor brasileño abusó de ella cuando se encontraban en una gira en Nicaragua.

"Él me dijo que se lo tocara (el pene) y enseguida me tiró en la cama y empezó a practicarme sexo oral. Yo le decía que no", afirmó la joven actriz y enseguida añadió que después él la "penetró", dijo.