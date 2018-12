VIDEO. Actriz de "Patito Feo" denuncia que uno de los protagonistas abusó sexualmente de ella

La serie juvenil "Patito Feo", de Disney Channel marcó la vida de muchas niñas y adolescentes que la disfrutaron e incluso se identificaron con ella.

A 10 años de su último capítulo, un escándalo ha rodeado a la famosa serie, y es que una de las actrices ha denunciado que un compañero del elenco abusó sexualmente de ella durante una gira.

Thelma Fardín, quien interpretó a Josefina Beltrán, acusó a Juan Darthés, quien interpretó a Leandro, el padre de la protagonista.

La joven de 26 años se animó a denunciarlo durante una conferencia de prensa, donde cientos de actrices argentinas la acompañaron.

En un video compartido durante la conferencia, la actriz dio detalles del hecho que ocurrió en Nicaragua en 2009.

Según sus palabras, Juan la obligó a tener relaciones sexuales mientras estaban en el hotel en el que se hospedaba todo el elenco.

"En 2009 estaba de gira con un programa infantil. Yo era una nena y el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Me comenzó a besar mi cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me dijo que le tocara y me dijo 'mirá como me ponés' haciéndome sentir su erección", contó entre lágrimas.

"Comenzó a practicarme sexo oral, yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos y yo seguía diciendo que no. Me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación".

Fue la denuncia que hizo la actriz argentina Calu Rivero, señalando de acoso a Darthés, que la motivó a revelar casi 10 años lo que sufrió.

"Gracias a que alguien habló, yo también pude hablar", dijo Thelma.

JUAN DARTHES: con 45 años violó a su compañera de elenco menor de 16 años y muchas mujeres más.A este pedófilo, violador, NO LO QUEREMOS MÁS TRAS UNA PANTALLA, LO QUEREMOS TRAS LAS REJAS. Mostremos su cara,arruinemos su vida como él se las arruinó a esas minas #MiraComoNosPonemos pic.twitter.com/0V9sj9dyF5 — ᴀɴɢɪᴇ🇨🇴 (@camilaparce) December 12, 2018

Sale a dar la cara

Después de la conferencia de prensa del colectivo de Actrices Argentinas, en donde más de 50 artistas hicieron pública la denuncia penal por violación de Thelma, el actor rompió el silencio y salió a defenderse.

"No es verdad lo que se dijo, por Dios. Es una locura. Nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias Fernando Burlando por escucharme", indicó en su cuenta de Twitter.

No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme. — Juan Darthés (@darthesjuan1) December 12, 2018

El abogado Fernando Burlando, quien asumió la defensa de Juan, habló con su defendido y dio algunos detalles tras su conversación con el actor.