Canción de Gaby Moreno entre las mejores del 2018 según The New York Times

El medio estadounidense The New York Times publicó recientemente un listado en el que dan a conocer las mejores canciones del 2018. Se trata de 65 temas que, según el periódico, fueron las más escuchadas, descargadas y populares.

En este listado figuran artistas de la talla de The 1975, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Cardi B, Bad Bunny, Drake, entre otros. Para sorpresa de los seguidores de Gaby Moreno, la cantautora guatemalteca forma parte de este prestigioso rankin en la posición número 25.

Gaby Moreno and Van Dyke Parks song, ‘The Immigrants’ made it to The New York Times 65 Best Songs Of 2018! Tickets still available for her show at Pappy & Harriet's Saturday Dec 8th! https://t.co/pUllb9bU7f https://t.co/pUllb9bU7f

— Pappy & Harriet's (@pappy_harriets) December 7, 2018