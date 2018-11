Diego Luna invita a que se siga hablando del narcotráfico en la televisión

Atrás quedaron las historias del narco colombiano, ahora la cuarta temporada de la serie de “Netflix” lleva por nombre “Narcos: México” y se enfocará en la vida de Miguel Ángel Félix Gallardo, interpretado por Diego Luna.

Publinews conversó con el actor mexicano acerca de su experiencia.

Cuando se anunció que participarías en Narcos, de inmediato comenzó la polémica, ¿cómo la sobrellevaste?

Respeto todas las opiniones, pero no estoy de acuerdo con las que dicen: “Dejen de contar esas historias y cuenta cosas bonitas”. Estoy contra eso, porque es lo único que no podemos dejar de hacer, contar esas historias. El narcotráfico ha dejado más de 250 mil muertos que no deberíamos aceptar.

¿En qué se diferencia de otras series de narcos?

Quería que la historia viera entre los grises de lo que está pasando en México actualmente.

Me puse a ver lo que se estaba haciendo en las series de narcotráfico, que no están en las zonas de documentales ni en las de eventos históricos dramatizados, y me encuentro mucho el blanco y negro, lo cual creo que es un discurso muy peligroso.

Cuando me senté con Eric Newman (productor) me habló de todos lo grises. Sí íbamos a hablar de perseguir a los malos, pero también a las altas esferas de poder en el país, tanto empresarios como políticos.

This story doesn't have a happy ending. Narcos: Mexico Season 1 now streaming worldwide on @netflix. pic.twitter.com/q8naru9ywG — Narcos (@NarcosNetflix) November 16, 2018

¿Qué fue lo que más te impactó de Félix Gallardo?

Todo lo que significa hoy, porque todas sus acciones tuvieron una repercusión en la realidad que vivimos actualmente.

¿En algún momento justificaste al personaje?

Cuando lo lees como ciudadano piensas: Le voy a entrar o no”, y ya como actor intentas comprender por qué lo hace y comienzas a buscar señales. Para mí era muy importante ver por qué nadie lo traicionó, Caro Quintero nunca habló de él en la cárcel, eso me suena a amistad y lealtad. Yo tenía muy pocas señales, no entrevisté a nadie cercano a él y lo conocí por medio de libros y documentales.

Texto: Viviana Ortiz/Publinews Internacional