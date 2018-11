Bikini traiciona a Eiza González y deja ver su sensual tatuaje en zona íntima

Eiza González fue captada en una incómoda situación, mientras disfrutaba de las playas de Hawái, un descuido íntimo la volvió el tema de conversación.

La actriz se encuentra filmando la película "Godzilla vs. Kong" y en un descanso que tuvo decidió meterse al mar.

A post shared by Eiza Gonzalez Reyna (@eizafanpr) on Nov 23, 2018 at 9:02am PST

View this post on Instagram

Ella no dudó en presumir su espectacular figura en un diminuto bikini color gris; sin embargo, su atuendo la traicionó y expuso su zona íntima en la que tiene un tatuaje ubicado entre su ingle y la entrepierna.

Según la revista Quién, las imágenes fueron tomadas exactamente en Honolulú, que está ubicado en la zona de Oahu, capital de Hawái.

Además del curioso tatuaje, la mexicana demostró una vez más que tiene unas curvas de infarto y que su belleza resalta así sin maquillaje.

La actriz y Alexander Skarsgard se unen para el esperado crossover entre dos de los más famosos monstruos del cine: Godzilla y King Kong.

Recientemente se filtraron las primeras imágenes del proyecto dirigido por Adam Wingard, que es una secuela de Godzilla: King of the Monsters (2019) y Kong: Skull Island (2017).

En las fotos se pueden ver a los famosos en el set de filmación usando uniformes iguales. En una de ellas aparece el actor sueco en medio de una pelea.

Alexander Skarsgard & Eiza Gonzalez on the set of Godzilla vs Kong yesterday. Source: https://t.co/Qpb1MyxtoF pic.twitter.com/38HpLINZ14

— Reel News Hawaii (@reelnewshawaii) November 16, 2018