Aaron Carter ataca a Justin Bieber por nunca darle créditos y así responde él

Hace varios años Aaron Carter lo tenía todo para ser un ídolo generacional, pero no fue esa. Esa meta pudo ser cumplida por Justin Bieber que si se convirtió en un fenómeno.

La tensión entre ambos artistas existe desde hace años debido, principalmente, a las comparaciones que se han hecho.

Al hermano de Nick Carter no le agradó que en 2015 el equipo del canadiense lo usará como ejemplo de "juguete roto" y que no quería que Bieber se convirtiera en eso.

Aaron contraatacó asegurando que deberían estarle agradecido por haber allanado el camino y derribado tabúes durante su carrera como estrella juvenil, al ser uno de los artistas con una imagen aniñada y rasgos femeninos en triunfar entre el público adolescente.

Se revive y él reacciona

Hace unos días ese enfrentamiento volvió a resurgir cuando usuarios en las redes sociales se burlaron de Carter diciendo que él nunca hubiera alcanzado los niveles de éxito de Bieber, a lo que él respondió.

"Escucha hombre. No puedo sentarme aquí y simplemente no decir nada, he estado en esta industria antes de que él naciera. He tenido tiempos más difíciles y siempre me he recuperado. No, no soy Justin Bieber, soy Aaron Carter. Todavía labro mi camino, de hecho les abrí el camino a ellos. Estos niños NUNCA me han rendido homenaje", escribió.

Listen man. I can’t sit here & just not say anything to that, I’ve been in this industry before he was born. I’ve had harder times and always bounce back. No I’m not Justin Bieber I’m Aaron Carter. I’m also in construction 🚧 I paved the way. These kids have NEVER paid me homage. https://t.co/Qe86BI22Pq — MY ALBUM IS OUT NOW!! (@aaroncarter) November 20, 2018

Este tuit llegó a los ojos del actual ídolo juvenil y decidió responderle:

"Aaron Carter, yo tenía tú álbum cuando era pequeño. Y escuchaba la canción Aaron's Party. Tendría unos siete años. Si alguna vez necesitas alguien que te haga los coros, aquí me tienes".

Aaron carter i had your album when I was little. And bumped the song Aaron’s party. I was like 7. if you need a hype man I got you. — Justin Bieber (@justinbieber) November 21, 2018

Su actitud ha conseguido conmover a Aaron, que no ha tardado en desdecirse y reconocer que su apoyo "significaba un mundo para él".

"No, hermano, no pasa nada. No necesito ningún reconocimiento. La gente me provoca y estoy tratando de hacerlo lo mejor que puedo. Yo también he seguido un gran admirador desde tus inicios. Hasta hice cola para ver tu película. Aquí no hay nada más que amor. Pd: Tu música ha inspirado mis nuevos temas, ahí lo dejo".