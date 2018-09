Nick Carter cumple con su concierto en Perú pese a la tragedia que enfrenta

El lunes, Nick Carter recurrió a su cuenta de Twitter para revelar que su esposa Lauren Kitt había sufrido un aborto espontáneo en el primer trimestre de embarazo.

La pareja, que contrajo matrimonio en 2014, no habían anunciado que esperaban a su segundo bebé debido a las complicaciones que tuvo durante los primeros meses del embarazo de Odin.

Amos había decidido esperar antes de confirmar que serían de nuevo padres.

God give us peace during this time. I really was looking forward to meeting her after 3 months. 😢. I’m heart broken.

El integrante de los Backstreet Boys se encuentra actualmente de gira por Sudamérica y recibió la triste noticia horas antes del concierto que tenía previsto ofrecer en Lima, Perú.

Aunque al principio decidió cancelar la actuación, el cantante siguií adelante con el espectáculo para no decepcionar a su público.

"Va a resultar muy duro, pero por cariño a mis fans de Lima, me subiré al escenario esta noche", afirmó en la misma plataforma.

This will be hard, but for the love of my fans here in Lima I’ll be on the stage tonight.

— Nick Carter (@nickcarter) 10 de septiembre de 2018