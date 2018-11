VIDEO. Actriz brasileña comparte la brutal golpiza que le dio su esposo

Cristiane Machado decidió poner un alto a los varios años que sufrió violencia de género por parte de su esposo.

La actriz brasileña grabó con una cámara oculta la agresión física. El video de lo ocurrido está publicado en YouTube y su entrevistada dejó el shock a todo el país.

En una entrevista para el programa "Fantástico", la protagonista de telenovelas filmó los duros momentos de los que fue víctima para demostrar que estaba en peligro de muerte.

Las imágenes de la entrevista llegaron a YouTube y en ellas se puede ver la golpiza que le propinó el empresario Sergio Schiller Thompson-Flores.

La grabación muestra cómo el hombre la empujó hacia la cama, le quitó los zapatos y comenzó a golpearla, a tal grado de que la intentó ahorcar con un cargador de celular.

Con lágrimas en los ojos, ella confesó que su pareja la amenazó de muerte y le aseguró que la asesinaría y después se suicidaría.

Estas fuertes imágenes sirvieron para que denunciara los hechos ante la Comisaría de la Mujer, un órgano de Brasil dedicado a atender a víctimas de violencia de género.

La entidad sigue investigando los hechos y en octubre pasado dictó prisión preventiva contra el presunto agresor.

Tras la denuncia, los abogados del también político negaron las acusaciones e indicaron que las imágenes fueron manipuladas por un interés económico de Cristiane.

Asimismo, dijeron que la medida de prisión preventiva es 'ilegal' ya que entre los meses de septiembre y octubre el matrimonio 'convivió en armonía'.

Fue en marzo del año pasado que la celebridad conoció a su esposo, en mayo de ese año él le pidió matrimonio. La ceremonia se realizó en abril del 2018.

Durante la entrevista, Cris contó con detalle como iniciaron las agresiones de Sergio.

"Comienza muy sutil, un empujón, una palabra grosera, me disminuía, me llamaba 'burra', no le gustaba mi trabajo, entonces quería sacarme de la vida de actriz, ya no podía tener contraseña en el celular, tiene acceso a mi teléfono", dijo.