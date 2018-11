Khloé Kardashian confiesa por qué permitió que Tristan estuviera en el parto

Este domingo se transmitió en Estados Unidos el episodio de "Keeping Up with the Kardashians" en el que Khloé Kardashian da a luz.

El capítulo la vemos derrotada emocionalmente, pero también se muestra a no dejar que nada ni nadie arruinara el momento, ni siquiera Tristan Thompson.

Día antes había decepcionado a su novia después de que se diera a conocer que le había sido infiel con varias mujeres mientras ella estaba embarazada.

Así que sin importarle la tensa situación y a su familia en contra de su novio, ella permitió que el papá de la niña estuviera presente durante el parto.

Durante el episodio la menor de las Kardashian reveló por qué dejó que las cosas fuera así:

"Sin importar lo que Tristan me hizo, nunca iba a quitarle ese momento ni a True ni a Tristan. Ella no sería castigada por sus acciones. Él es su padre y ambos se merecen amarse tan profundamente como puedan", indicó.

Lucha por la estabilidad

Aunque el futuro de la pareja sigue en el aire tras el escándalo que provocó el deportista, ella quiere ofrecer una imagen de unidad familiar en la primera cena de Acción de Gracias de su hija True.

La estrella televisiva habría decidido abandonar temporalmente Los Ángeles, donde reside la mayor parte de su mediática familia, a finales de este mes de noviembre a fin de disfrutar de la tradicional festividad junto a su todavía pareja en la ciudad de Cleveland.

"La agenda de partidos de Tristan le dejará un hueco libre en Acción de Gracias, así que la pasarán los tres juntos en Cleveland", reveló una fuente a E! News.

"Es la primera experiencia de True en este sentido y Khloé quiere que sea perfecta. Es muy importante para ella que la pequeña vaya asimilando sus tradiciones familiares y, por supuesto, que lo haga junto a su padre y su madre",aseguró.

La celebridad dejó en claro que su única prioridad es en proteger a toda costa la unión familiar y garantizar una infancia feliz a su pequeña.

"Las cosas con Tristan no están del todo bien y por eso no quiere hacer planes a largo plazo sobre su relación. A veces le invaden sentimientos encontrados al respecto, pero por lo general está centrada en hacer lo que cree que es mejor para True, y eso implica llevarse bien con su padre", aseguró la fuente.