El "heroico" agradecimiento de las Kardashian tras ganar como mejor reality

Fue una noche increíble en los People's Choice Awards 2018, donde vimos muchos momentos geniales en la alfombra roja y durante el show.

Las hermanas Kardashian se subieron al escenario al alzarse, un año más, como mejor reality con "Keeping Up With The Kardashian".

El gran incendio que asoló Los Ángeles y que afecto sobre todo a la zona de Calabasas puso en peligro de ser devoradas por las llamas las mansiones de varias celebridades.

Kim Kardashian West dedicated an award to first responders in the California fire: "As horrible as this has been, it's been amazing to see the resilient spirit and the heroism of those risking their lives on the front lines." #PCAs https://t.co/7MTiBU2fv3 (📸: E! Entertainment) pic.twitter.com/2BytJ8TxfQ

— USA TODAY Life (@usatodaylife) November 12, 2018