Templo Satánico demanda por millones a “Sabrina”

“Netflix” y Warner Bros. tendrán que luchar ahora contra “algunos demonios”.

La revista “Variety” reportó que el Templo Satánico de Detroit interpuso una demanda de US$50 millones por derechos de autor contra la famosa plataforma de streaming y la casa productora.

Según los demandantes, la serie “Chilling Adventures of Sabrina” copió el diseño de la estatua de “Baphomet”.

La demanda alega que cuatro episodios en la serie muestran la estatua y que los productores de la serie ahora se están beneficiando de su trabajo.

El cofundador de la agrupación, Lucien Greaves, aseguró recientemente:

Según el Templo Satánico, la imagen en “Sabrina” utiliza múltiples elementos de diseño de la estatua que fueron añadidas para hacer una "expresión original" y por lo tanto, sujeta a derechos de autor.

Greaves, el cofundador, también está tomando acciones en contra de la apropiación del diseño de la organización, como mencionó en un tuit:

Yes, we are taking legal action regarding #TheChillingAdventuresofSabrina appropriating our copyrighted monument design to promote their asinine Satanic Panic fiction.

— Lucien Greaves (@LucienGreaves) October 29, 2018