Kim Kardashian: "Tuve una hora para evacuar"

La empresaria Kim Kardashian tuvo que evacuar su casa en menos de una hora. Así lo contó en su cuenta de Instagram, pues un incendio forestal en California se extendió hacia su hogar.

Kim acababa de regresar de un viaje y no imaginó que pasaría por esta situación. La modelo, poco después de haber aterrizado y de haber llegado a su casa, tuvo solo una hora "para empacar y evacuar".

La familia West Kardashian tuvo que apresurarse para rescatar las pertenencias que consideraron más importantes y luego buscar un lugar lejos del incendio para mantenerse a salvo.

Al igual que otros residentes de la ciudad californiana de Calabasas, entre ellos otras celebridades, la seguridad de la miembro del clan Kardashian-Jenner se vio en peligro debido a que el incendio forestal se propagó en la zona.

Por medio de clips publicados a través de Instagram Stories, Kim Kardashian mostró cómo desde el avión en el que se transportaba podían apreciarse las llamas que consumían todo a su alrededor.

Kim pidió a sus seguidores que oraran para que la situación pudiera controlarse y las personas lograran estar a salvo.

Por su parte, la modelo reconoció y agradeció la labor del cuerpo de bomberos que ya se actuaba para afrontar el incendio.

Fire Fighters, I love you and thank you for doing all that you can to keep us safe!

Según distintos portales, Kourtney Kardashian y la actriz Alyssa Milano también tuvieron que ser evacuadas.

I heard the flames have hit our property at our home in Hidden Hills but now are more contained and have stopped at the moment. It doesn’t seems like it is getting worse right now, I just pray the winds are in our favor. God is good. I’m just praying everyone is safe 🙏🏼

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) November 9, 2018