Shakira coloca la primera piedra de dos colegios en Colombia

Ayer Shakira presentó los dos nuevos proyectos de la @fpiesdescalzos: la construcción de dos escuelas, una en Villas de Aranjuéz – Cartagena y otra en Nuevo Bosque – Barranquilla. Serán 2.160 niños los se que se atenderán, sobre unos terrenos que suman 20.500m² de oportunidades educativas para cimentar el camino de la paz. Muchas gracias a todos los aliados en estos dos proyectos empezando por el @mineducacioncol, @alcaldiabarranquilla, @alcaldiacartagena, @fundaciofcb, @fundlacaixa, @costacruisesofficial, la Fundación Mario Santo Domingo, @collegelasalle y la Embajada Suiza en Colombia con ETH Zürich. ShakHQ