Aracely Arámbula explica por qué no quiere aparecer en la serie de Luis Miguel

La primera temporada de “Luis Miguel, la serie” fue todo un éxito desde su lanzamiento en Netflix. Los fans tuvieron la oportunidad de conocer detalles que no se sabían hasta el momento sobre la vida privada de Luis Miguel, así como de sus romances. Ya se ha anunciado la producción de la segunda temporada y han circulado decenas de rumores sobre la trama de los nuevos episodios.

Los seguidores del Sol de México esperan con ansias el estreno para el próximo año y sobre todo desean conocer qué parejas del artista aparecerán en los capítulos. Se especula que una de las relaciones que podría mencionarse en la segunda entrega es su matrimonio con Aracely Arámbula, con quien además tuvo dos hijos.

Esta relación es considerada como una de las relaciones más importantes en la vida del cantante, por lo que se espera que sea incluida, pero Arámbula no está de acuerdo con esto.

Sus razones

La actriz dio una entrevista al programa Suelta la sopa, en donde reveló cuáles son sus razones para no querer que se le mencione a ella ni a sus hijos en la serie. De acuerdo con la mexicana, ella no está de acuerdo en que la retraten en el show porque no quiere que modifiquen la historia real.

“Fue una historia tan hermosa, una verdadera historia de amor bellísima, que el día que yo la cuente, el día que yo quiera contarla, y no quiero decir que la voy a contar, yo la conozco, la sabemos los dos, y la sabe mi familia y la sabe nuestra gente cercana…En realidad no me interesa plasmarla, pero además como no está en mis manos, los escritores ponen diferentes cosas y cambian y hacen a su manera, entonces realmente yo siento que es una historia tan hermosa que no me gustaría que la tocaran para que no lo hicieran mal”, explicó.

Arámbula asegura que no quiere que se agreguen detalles que en realidad no sucedieron y quiere que se respete la privacidad de sus hijos. Además, explicó que nadie se ha puesto en contacto con ella para hablar sobre incluir su nombre en alguno de los episodios.

“Él puede sacar todo lo que él quiera antes de conocernos y de mis hijos, por supuesto que mi nombre no puede salir ahí y ninguna persona de su oficina se ha acercado a preguntarme. Yo estoy ajena a eso, no me interesa tampoco. Pero no quisiera que salieran tampoco lo de mis hijos, aunque es parte de su historia”, indicó.

“Si a mí su gente me hablara y me explicara y me dijera y veo la historia que me gusta y que es parecida a la realidad, pues con mucho gusto, no quiere decir que no. Pero no se ha acercado nadie y ojalá que no salga nuestra historia”, agregó.