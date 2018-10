Diego Boneta destapa algunos secretos de la 2da temporada de Luis Miguel

Diego Boneta intenta no confirmar una segunda temporada de "Luis Miguel, la serie", desde ya él sabe que la siguiente entrega será aún mucho mejor que la primera.

La producción de Netflix alcanzó gran popularidad este 2018, y según el actor llevar a cabo la eventual secuela tendría varios retos.

En entrevista con el diario argentino La Nación, dice que la secuela de la serie implicaría desarrollar historias de las que hay escaso conocimiento, pero que son igual de apasionantes que lo visto antes.

"Lo que pase en la segunda temporada será posiblemente mejor que la primera, hay tanta información que muy poca gente sabe, saben menos de esa etapa que de su infancia. No hay libros, no hay nada", indicó el actor.

"Está todo el lado del glamour, el ascenso, cuando la rompe a nivel internacional con Frank Sinatra, pero también hay una onda del Padrino II que se hace muy interesante. Lo que sí te puedo decir es que es una temporada muy difícil de escribir, tiene que estar muy bien hecha", añadió.

De acuerdo al artista de realizarse esta temporada será necesario un extensivo trabajo de investigación y de entrevistas.

Grandes amigos

El también cantante mexicano reveló que estas grabaciones incluirán información que "El Sol" le confesó sólo a él.

"Son cosas que él me contó a mí pero no sé en qué va a terminar. Él está de gira ahora, yo estuve rodando y entre el cambio de horario como que no pudimos hablar. Es muy importante que esté bien escrito porque es más delicada esta temporada", indicó.

Sobre su relación con el intérprete de "Suave", Diego confesó que entre ellos hay una gran complicidad.

"De entrada, cuando lo conocí le dije que admiraba mucho su valentía, de estar abierto a contar algo que era tan difícil. Que no quería usar esa información en su contra ni vendérsela a nadie, solo quería hacer mi trabajo lo mejor posible".

"Le di a entender que podía confiar en mí, que era importante que él supiera cuáles eran mis motivos y de ahí él también entendió lo especial que era tener esas charlas y se hizo una complicidad increíble. A veces me decía: ‘Eso te lo digo a ti para que sepas, pero no quiero que salga en la serie’. Y yo lo respeté mucho de la misma manera en que me gustaría que se me respete. Eran temas bastante delicados".