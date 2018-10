La nueva noticia de Hannah Montana provoca caos y hace estallar las redes

Este lunes, "Hannah Montana" se convirtió en trending topic en Twitter luego que los fans de la serie que protagonizara Miley Cyrus en 2006 se percataran de su regreso.

Y es que la producción de Disney Channel está disponible en Netflix, así que los fans disfrutarán los capítulos cada vez que lo deseen.

Cabe destacar que aunque la serie consta de cuatro temporadas, la plataforma solo ha liberado la primera de ellas para Latinoamérica.

Una vez que venia superando las series piolas que tenia Disney y tratando de madurar , Netflix me sube Buena Suerte Charlie , Shake It Up y Hannah Montana , 19 años y aun me se sus intros , vamos bien

— Lautaro Martinez (@lautaro_fob) 15 de octubre de 2018