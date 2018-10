Paola Chuc recibe el reconocimiento "Más Allá del Deber" otorgado por MuniGuate

View this post on Instagram

Mi bella Guatemala ❤ Mil gracias mi gente linda, hicieron de este día uno de los mejores, gracias por dejarme entrar en sus corazones, por haber bailado y cantado mis canciones y por todo si apoyo incondicional 😢💕 LO LOGRAMOS GUATEMALA, GANAMOS, espero podamos seguir juntos en este camino a a penas comienza GRACIAS GRACIAS GRACIAS GUATEMALA ☄