FOTO. Se burlan de la estrella Naz Mila por su gran tatuaje con mala traducción

Una famosa estrella turca, Naz Mila, decidió realizarse un enorme tatuaje con una frase en inglés, pero la mala traducción provocó que decenas de fans se burlaran de ella.

Ella se hizo famosa por un programa de televisión "Solteros millonarios buscan esposas" y ahora tiene más de 860 mil seguidores en Instagram.

La sensual mujer publicó una foto en la que posa orgullosa mostrando la obra, que empieza bajo su pecho y se extiende por el costado derecho de su cuerpo hasta la rodilla.

Según medio de su país, la intención era llevar la frase "Solo Dios puede juzgar mis errores y verdades", un popular dicho en Turquía, pero el resultado no salió como lo esperaba.

El detalle

Los usuarios de inmediato notaron que en la frase se cometió un error mientras se traducía al inglés.

En el tatuaje se puede leer "I Can Judge a single God with my wrongs and wrongs" ("Puedo juzgar un único Dios con mis errores y errores", en español), lo cual tiene poco sentido.

Foto: Ramazan Silver

Sin embargo, la frase que ha sido famosa en ese país es: "Only God can judge my mistakes and truths" ("Solo Dios puede juzgar mis errores y verdades").

La creatividad de los internautas no faltó, pues no tardaron en reaccionar y comentar el curioso fallo. Debido a las críticas, la mujer desactivó los comentarios.