La Mala Rodríguez: "Siempre me ha gustado sentir mi sexualidad"

La Mala Rodríguez alza la voz y se muestra segura arriba del escenario, pero cuando baja, se transforma en una mujer sensible y acepta que pasar por todas las emociones.

Desde sus inicios, se ha convertido en un referente en la escena urbana y se posicionó como la líder femenina del rap con su toque de flamenco y poesía, irrumpiendo en un mundo de hombres donde hasta entonces no había destacado ninguna mujer.

La Mala recién estrenó su nuevo sencillo Contigo, que ha creado junto al rapero británico-jamaiquino Stylo G, y está lista para traer sus novedades a México.

Con sus raíces flamencas, la rapera ha sido considerara una de las mujeres más sexys de la escena musical.

“Siempre me ha gustado sentir mi sexualidad. Soy una mujer, este es mi cuerpo, no tiene nada malo y no me avergüenzo. En mis comienzos, no quería mostrar mi imagen, mi cara, mi cuerpo, ni mi silueta porque quería que la gente conociera mi música, y no me identificara con una imagen; luego la vida me ha enseñado a reconciliarme con mi cuerpo, con mi sexualidad y con todo lo bueno de sentirte bien con tu físico y persona”, asegura.