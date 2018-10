Muerte de mujer trans aumenta polémica de Miss Universo

Luego de la muerte de una mujer transexual, que dedicó un último mensaje a Lupita Jones, la ex Miss Universo mexicana defendió su derecho a expresarse libremente aumentando la polémica que rodea al certamen este año por la participación de la primera representante transexual en el concurso internacional de belleza.

“No soy yo, ni puedo ser, responsable de las decisiones que terceras personas tomen con respecto a su vida”, dijo Jones en un video publicado el miércoles en su cuenta de Facebook. “Cada quien decide cómo vivirla y cómo enfrentar los problemas. La vida no es fácil para nadie”.

Hace una semana, Jones, quien es la dirigente nacional del certamen mexicano en el que se elige a la representante nacional para Miss Universo, dijo a reporteros en Durango que rechazaba la participación de mujeres transgénero en Miss Universo.

La declaración fue a raíz de la participación de Miss España, Ángela Ponce, la primera concursante transexual que buscará la corona de la mujer más bella del planeta.

“Una mujer nacida mujer jamás va a ser igual que un transgénero, biológicamente no son iguales”, dijo Jones, quien en 1991 se convirtió en la primera Miss Universo mexicana. “No estoy de acuerdo porque no me parece una competencia que se esté dando bajo las mismas condiciones”.