Kylie Jenner vuelve a sacar provecho de los retoques estéticos y fans la critican

Fue en el 2013 que Kylie Jenner confesó haberse rellenado los labios por primera vez, durante uno de los episodios de Keeping Up With the Kardashians. “Tengo rellenos temporales de labios. Es solo una inseguridad mía y es lo que me quería hacer. Quiero admitir los labios, pero la gente me juzga rápidamente con respecto a todo, así que quizás evadí un poco la verdad, pero no mentí”, aseguró en ese entonces ante las especulaciones sobre sus retoques estéticos.

A principios de este año, Jenner había asegurado que no deseaba hacerse otro procedimiento cosmético, tras el nacimiento de su primogénita Stormi. Sin embargo, por medio de una fotografía que publicó en sus historias de Instagram, demostró que ese propósito le duró muy poco y que volvió a recurrir a las inyecciones.

En la imagen aparece la empresaria con los labios rellenos y un mensaje que dice: “gracias @pawnta por venir a última hora para un retoque de labios”.

Foto: Instagram Kylie Jenner

Bajo constantes críticas

Sus labios lucen mucho más carnosos, aunque hace apenas tres meses había regresado a su antiguo look de labios delgados. En ese entonces, Kylie confesó que se había deshecho de todos sus rellenos. Aunque para muchos de sus seguidores ella luce mejor que nunca, otros la han criticado por no poder resistirse a las inyecciones para verse y sentirse bien.

Durante uno de los episodios de su serie, titulada The Life of Kylie, ella explicó que la razón por la que decide hacerse este procedimiento es porque se siente muy insegura sobre sus labios.

“Tenía 15 y estaba insegura sobre mis labios, tengo labios realmente pequeños. En uno de mis primeros besos un chico me dijo: 'no pensaba que ibas a besar bien, porque tienes labios tan pequeños'. Me tomé eso muy mal. Cuando un chico que te gusta dice eso, no sé… me afectó mucho”, indicó.

“No me sentía deseada o bonita. De verdad quería labios más grandes. Antes de encontrar una solución semi-permanente, me delineaba los labios para crear la ilusión de que eran más grandes. Finalmente me dije: 'este delineador no es suficiente'”, agregó.

Así lucía en su adolescencia, antes de los retoques: