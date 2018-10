La novia trans de Caitlyn Jenner revela en una entrevista íntimos detalles

View this post on Instagram

Caitlyn Jenner, 68, flaunts gorgeous black gown as she poses with her rumored girlfriend Sophia Hutchins, 22, at Vanity Fair bash #usa #us #america #stars #american #Hashtags4Likes #unitedstates #texas #home #country #newyork #ny #miami #caithlynjenner #sophiahutchins #la #vanityfair #keepingupwiththekardashians #westcoast #vanityfairoscarparty #california #sanfrancisco #sf #lasvegas #culture #stripes #newjersey #washington #dc #paradise